Aperto il portello della navetta Crew Dragon,ora in 11 sulla Iss

Il portello della navetta Crew Dragon, attraccata senza problemi questa mattina alla Stazione Spaziale Internazionale alle ore 8,28 italiane, è stato aperto: l'equipaggio composto dagli astronauti della Nasa Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps e dal cosmonauta Alexander Grebenkin, dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, è quindi ora a bordo della Iss, portando gli 'abitanti' a 11, tra i quali ci sono anche i membri della precedente missione Crew 7. L'affollamento durerà, però, solo pochi giorni: il 10 marzo avverrà la cerimonia del passaggio del comando della Stazione Spaziale da Andreas Mogensen, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, al russo Oleg Kononenko e l'equipaggio della Crew 7, composto da Mogensen, Jasmin Moghbeli della Nasa, Satoshi Furukawa dell'agenzia spaziale giapponese Jaxa e Konstantin Borisov della Roscosmos, saluterà i compagni per tornare sulla Terra. La missione Crew 8 durerà circa 6 mesi e terrà impegnati gli astronauti con oltre 200 esperimenti scientifici volti a preparare il terreno per l'esplorazione umana oltre l'orbita terrestre: dalla crescita di organoidi cerebrali, cioè cervelli semplificati in miniatura coltivati in laboratorio, ai test sugli effetti delle radiazioni UV e della microgravità sulla crescita delle piante. Durante la sua permanenza sulla Iss, l'equipaggio della Crew 8 vedrà l'arrivo delle navette cargo Dragon della SpaceX e Progress della Roscosmos, che trasporteranno rifornimenti, ma potrebbe anche accogliere la prima missione con equipaggio del Boeing Starliner diretta alla Stazione Spaziale e il primo volo cargo del Dream Chaser della compagnia Sierra Space. Durante i prossimi sei mesi verrà lanciata anche una navetta Soyuz, che porterà a bordo tre nuovi membri dell'equipaggio.