Antitrust avvia istruttoria su Bper e Banca Popolare di Sondrio

Faro dell'Antitrust sull'offerta pubblica di scambio di Bper sulla Banca Popolare di Sondrio. Secondo quanto si legge nel bollettino settimanale, l'autorità garante della concorrenza e del mercato a avviato un'istruttoria sull'operazione in quanto "suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva limitatamente ai mercati locali degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese delle province di Varese, Pavia e Como, non essendo invece in grado di alterare gli assetti competitivi negli altri mercati rilevanti".

L'Antitrust ricorda che l'operazione comunicata consiste in una ops volontaria promossa da Bper finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie della Popolare di Sondrio e a ottenere la revoca della quotazione delle sue azioni dall'Euronext Milan.