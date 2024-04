Ankara, Netanyahu estende la guerra per restare al potere

La Turchia accusa Netanyahu di "trascinare la regione in guerra per restare al potere". Lo afferma Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan citato da Anadolu. La Turchia ha accusato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu di voler trascinare il Medio Oriente in guerra "per restare al potere", in un contesto di guerra nella Striscia di Gaza con Hamas. "È ovvio che (Benyamin) Netanyahu sta cercando di trascinare la regione in guerra per rimanere al potere", ha detto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan nel corso di una conferenza stampa in Qatar.