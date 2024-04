Anglo American boccia l'offerta da 36 miliardi di Bhp (2)

"Anglo American è ben posizionata per creare valore significativo dal suo portafoglio di asset di alta qualità che sono ben allineati con la transizione energetica e con altri importanti trend della domanda. Con il rame che rappresenta il 30% della produzione totale di Anglo American e con il vantaggio di opzioni di crescita ben sequenziata e accrescitive di valore nel rame e in altri prodotti strutturalmente interessanti, il cda ritiene che gli azionisti di Anglo American trarranno vantaggio da quello che ci aspettiamo sarà un significativo apprezzamento di valore non appena si materializzerà il pieno impatto di tali tendenze", ha commentato il presidente di Anglo American, Stuart Chambers. Stuart definisce la proposta di Bhp "opportunistica" e non in grado "di valorizzare le prospettive di Anglo American". "La struttura proposta è inoltre altamente poco attraente, creando sostanziale incertezza e rischio di esecuzione sopportato quasi interamente da Anglo American American, dai suoi azionisti e dagli altri stakeholder" mentre Anglo American "ha definito chiare priorità strategiche - di eccellenza operativa, portafoglio e crescita - per conseguire il pieno potenziale di valore ed è interamente focalizzata su tale risultato".