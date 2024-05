Ance, spalma-Superbonus su almeno 16 miliardi di lavori

"Sulla base delle dichiarazioni di Giorgetti in Parlamento secondo cui l'emendamento è finalizzato a recuperare almeno 2,4 miliardi nel 2025-2026, possiamo stimare che saranno interessati almeno 16 miliardi di lavori attualmente in corso". Lo dice l'Ance all'ANSA in merito ai lavori potenzialmente interessati dall'obbligo di rateizzazione dei crediti del superbonus su 10 anni che, ha annunciato il governo, interesserà le spese sostenute nell'esercizio fiscale vigente alla data di entrata in vigore del decreto, quindi nel 2024.