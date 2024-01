Anatomia di una caduta" vince il Golden Globe su "Io capitano

"Anatomia di una Caduta" di Justine Triet è stato nominato come il miglior film non in lingua inglese del 2023 dalla giuria dei Golden Globes. "Io Capitano" di Matteo Garrone, che era arrivato in sestina, non è riuscito a vincere. La Triet e Arthur Harari hanno anche vinto per la migliore sceneggiatura, battendo Christopher Nolan per "Oppenheimer" e Greta Gerwig e Noah Baumbach per "Barbie".