Amman, 'attacco a Usa avvenuto in Siria non in Giordania'

L'attacco che ha ucciso tre militari americani non è avvenuto sul suolo giordano ma in Siria, prendendo di mira la base americana di Al-Tanf: lo ha precisato un portavoce del governo giordano, Muhannad al Mubaidin, alla tv pubblica del proprio Paese, come riportano alcuni media Usa. Joe Biden ha detto invece che l'attacco con drone in cui sono morti tre soldati Usa e ne sono rimasti feriti 25 è avvenuto "contro le forze statunitensi di stanza nel nord-est della Giordania, vicino al confine siriano". I dirigenti americani non hanno comunque cambiato posizione e insistono che l'attacco è avvenuto su suolo giordano.