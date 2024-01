Alviero Martini commissariata per sfruttamento del lavoro

La Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha ordinato l'amministrazione giudiziaria nell'ambito di un'inchiesta condotta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dal pm Paolo Storari nei confronti dell'azienda dell'alta moda Alviero Martini spa, specializzata nella produzione di borse ed accessori. L'azienda è stata ritenuta responsabile di non aver adottato misure adeguate per prevenire e contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo all'interno del proprio ciclo produttivo. Si è appurato che i profitti sono stati massimizzati attraverso l'utilizzo di opifici cinesi e l'impiego di manodopera non regolarmente assunta e non dichiarata.