Alta Corte di Seul annulla pena per Lee Jae-myung, leader dell'opposizione

L'Alta Corte di Seul ha annullato in appello la pena detentiva sospesa a carico del leader dell'opposizione Lee Jae-myung, a capo del Partito Democratico, per aver mentito come candidato alle elezioni presidenziali del 2022, scagionandolo dagli addebiti.

La decisione, riferita dalla Yonhap, rimuove un ostacolo legale per Lee in vista della sua prevista corsa alle prossime presidenziali, alle quali parteciperebbe da favorito. Le elezioni potrebbero tenersi molto presto, entro 60 giorni, nel caso in cui la Corte costituzionale confermasse l'impeachment del presidente sospeso Yoon Suk-yeol per le vicende della legge marziale del 3 dicembre.