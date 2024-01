Alessandro Siani vola in vetta al botteghino con Cinetel

Nel primo weekend del 2024, Alessandro Siani è il re del botteghino con la sua nuova commedia Succede anche nelle migliori famiglie, di cui è regista e protagonista. Il film incassa oltre due milioni di euro (2.102.841) nei primi giorni in sala, superando di poco Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, vincitore dei Golden Globe come miglior film d'animazione, con 1 milione 971mila euro. Entrambi i film, usciti il primo giorno dell'anno, si avviano a superare i 4 milioni (3.864.379 per Siani, 3.940.950 per Miyazaki). A tre settimane dall'uscita in sala, il terzo posto è ancora occupato dal cartone di Natale della Disney, Wish, con 1 milione 592mila euro e un incasso totale che ha superato gli 8 milioni. Wonka, che ripropone La Fabbrica di Cioccolato con Timotheè Chalamet nei panni del bizzarro ciccolataio, perde la vetta e scende al quarto posto con 1 milione 535mila euro e 12.855.776 in quattro settimane sul grande schermo. Al debutto, 50 KM all'ora di e con Fabio De Luigi, affiancato da Stefano Accorsi, incassa 1 milione 148mila e si piazza davanti alla coppia comica Pio & Amedeo diretta da Gennaro Nunziante con Come può uno scoglio, a 1 milione 81mila euro (e 3.394.173 di euro in due settimane). C'è ancora domani di Paola Cortellesi, film dell'anno, ha superato i 34,5 milioni di incasso e, a tre mesi dall'uscita, è ancora settimo con 811mila euro. Aquaman e il regno perduto passa dal quarto all'ottavo posto con 749mila euro e un totale di 5.145.784 euro in tre settimane. La nuova opera di Wim Wenders, Perfect Days, candidata all'Oscar dal Giappone, porta a casa 651mila euro in quattro giorni ed è nono, davanti a Wonder - White Bird, sequel di Wonder con Helen Mirren nel cast, con 435mila euro. In questo weekend che chiude le festività natalizie (dal 4 al 7 gennaio), il box office, secondo le rilevazioni di Cinetel, ha registrato 13 milioni 754mila euro, con una crescita del 31% rispetto al fine settimana precedente (quando l'incasso si era fermato a 10 milioni 462mila euro) e del 13,32% rispetto al 2023.