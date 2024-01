Al Sisi a Meloni, 'impegno condiviso per pace duratura'

L'ambasciatore dell'Egitto in Italia, Bassam Rady, ha trasmesso alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni un messaggio del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, il quale, nel ringraziare per gli auguri inviati dalla premier per la sua rielezione avvenuta nel dicembre scorso, sottolinea le "distinte relazioni bilaterali tra i due Paesi in tutti i campi e l'aspirazione a sviluppare queste relazioni a beneficio dei due popoli amici e di tutti i popoli della regione, nonché un maggiore coordinamento reciproco sulle questioni regionali". Lo fa sapere all'ANSA lo stesso Rady. Nel suo messaggio, Giorgia Meloni - riferisce Rady - sottolineava "l'importanza di approfondire il partenariato reciproco tra i due Paesi in tutti i settori di interesse comune, dal dialogo politico, alla cooperazione economica e alla difesa, all'immigrazione, alla cultura e perfino alla scienza e alla tecnologia, esprimendo la sua aspirazione a continuare il lavoro comune per raggiungere una pace duratura e sostenibile per l'intera regione, apprezzando i sinceri sforzi compiuti dall'Egitto riguardo alla guerra di Gaza, soprattutto sul piano umanitario". L'ambasciatore Rady ha affermato che "l'Egitto e l'Italia hanno una profonda amicizia storica basata sul rispetto reciproco e sull'impegno condiviso per il raggiungimento della stabilità, della pace, dello sviluppo e della cooperazione nella regione del Mediterraneo, sottolineando il grande sviluppo delle relazioni bilaterali tra i due Paesi durante il 2023 dimostrata dal numero di visite ad alto livello scambiate tra le due parti nonché nel regolare coordinamento tra di loro su tutte le questioni regionali e internazionali".