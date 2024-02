Al Cairo riprendono i negoziati, delegazione Hamas vede Qatar

I negoziati tra Israele e Hamas sono entrati nel vivo al Cairo: una fonte di Hamas ha riferito all'Afp che una delegazione era diretta nella capitale egiziana per incontrare i mediatori egiziani e del Qatar, dopo che i negoziatori israeliani avevano avuto ieri colloqui con i mediatori. Anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è atteso al Cairo mercoledì per colloqui con il presidente Abdel Fattah al-Sisi. Erano 12 anni che Erdogan non andava in Egito a causa delle tensioni tra i due paesi. (ANSA-AFP).