Agricoltori belgi, 'pronti al blocco totale di Bruxelles'

La Federazione dei giovani agricoltori del Belgio (Fja) minaccia il blocco totale di Bruxelles "nei prossimi giorni", dicendosi "determinata" a intensificare le manifestazioni e non escludendo il blocco dei centri di grande distribuzione. Lo riportano i media nazionali. La Federazione non ha ancora annunciato una data per l'inizio del blocco totale della capitale, ma indica che "potrebbe avvenire già mercoledì o giovedì". Nei giorni scorsi gli agricoltori belgi avevano già manifestato la volontà di mobilitarsi con i trattori a Bruxelles giovedì primo febbraio, in concomitanza con il vertice straordinario dei leader Ue.