Agli Oscar Chernov condanna l'invasione russa dell'Ucraina

Accettando "il primo Oscar nella storia dell'Ucraina", il regista Mstyslav Chernov ha detto che non avrebbe mai voluto girare 20 giorni a Mariupol, con cui ha vinto per il miglior documentario. "Vorrei che la Russia non avesse mai attaccato l'Ucraina, che non avesse mai occupato le sue citta' e non avesse ucciso decine di migliaia di ucraini. Non posso cambiare la storia, ma tutti noi, tutti assieme possiamo far in modo che i fatti siano riconosciuti e che la verita' prevalga", ha detto. Chernov, giornalista Associated Press, era rimasto bloccato con i colleghi sulla linea del fronte a Mariupol quando è cominciata l'attacco russo.