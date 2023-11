Agli Efa l'Italia in corsa con Io Capitano e Josh O'Connor

Io Capitano di Matteo Garrone riceve due nomination, Miglior Film Europeo e Miglior Regista Europeo agli EFA 2023, ovvero gli Oscar Europei che si terranno quest'anno a Berlino a dicembre. Una candidatura come Miglior Attore poi anche al protagonista de La chimera di Alice Rohrwacher, Josh O'Connor. Io Capitano, che al Lido aveva ottenuto il Leone d'argento premio speciale per la miglior regia e il premio Marcello Mastroianni andato a Seydou Sarr, dovrà però vedersela con altri quattro temibili film, ricchi di premi, e con i loro rispettivi registi. Si tratta di Anatomia di una caduta di Justine Triet (Palma d'Oro per il miglior film a Cannes); Foglie al vento di Aki Kaurismäki (Premio della Giuria a Cannes); Green Border di Agnieszka Holland (Premio speciale della giuria a Venezia) e, infine, La zona di interesse di Jonathan Glazer (Premio Grand Prix Speciale della Giuria e Premio Fipresci). Sul fronte attori Josh O'Connor della Chimera avrà invece come avversari: Thomas Schubert di Afire; Jussi Vatanen di Foglie al vento; Mads Mikkelsen di The Promised Land e Christian Friedel di La zona di interesse. Questa invece la cinquina delle attrici: Sandra Hüller di Anatomia di una caduta; Eka Chavleishvili di Blackbird Blackbird Blackberry; Alma Pöysti in Foglie al vento; Mia McKenna-Bruce di How to Have Sex; Leonie Benesch di The Teachers' Lounge e Sandra Hüller di La zona di interesse. Tra le altre categorie in corsa quella degli European Documentary. Questa la cinquina: Apolonia, Apolonia di Lea Glob (Danimarca, Polonia); Four Daughters (Les Filles D'Olfa) di Kaouther Ben Hania (Francia, Tunisia, Germania, Arabia Saudita); Motherland di Hanna Badziaka & Alexander Mihalkovich (Svezia, Ucraina, Norvegia ); Sur l'Adamant di Nicolas Philibert (Francia, Giappone) e Smoke Sauna Sisterhood di Anna Hints (Estonia, Francia, Islanda).