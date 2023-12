Accordo politico su bilancio 2024 in Germania La coalizione di governo tedesca guidata dal cancelliere Olaf Scholz ha raggiunto un accordo sul bilancio di previsione per il 2024, dopo una sentenza della Corte costituzionale che aveva creato un buco da 17 miliardi. Dettagli dell'intesa saranno annunciati in giornata.