Abusi su bambini, sacerdote condannato a 6 anni e 6 mesi

E' stato condannato in primo grado a sei anni e sei mesi don Emanuele Tempesta, 32 anni, l'ex parroco vicario di Busto Garolfo, nel Milanese, arrestato il 15 luglio 2021 con l'accusa di abusi sessuali su minore. Il pubblico ministero Martina Melita aveva chiesto una condanna a 11 anni al termine della requisitoria. La sentenza è stata pronunciata oggi dal collegio del tribunale di Busto Arsizio (Varese) presieduto da Giuseppe Fazio. Tra le pene accessorie anche il divieto di avvicinarsi a scuole o luoghi frequentati da minori. Oltre 20 le parti civili con risarcimenti compresi tra i 750 e i 2mila euro. Gli abusi secondo l'accusa si sarebbero consumati nell'abitazione del sacerdote dove solo alcuni dei piccoli sarebbero stati invitati per giocare ai videogiochi o fare due chiacchiere. Il sacerdote, assistito dall'avvocato Mario Zanchetti, ha sempre negato ogni addebito parlando al contrario di accuse infamanti. I minori, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni all'epoca dei presunti abusi, sono stati ascoltati con la formula dell'incidente probatorio. Le motivazioni saranno depositate in 60 giorni. Molto probabile il ricorso in Appello.