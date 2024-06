A maggio oneri per Stato del superbonus oltre 122 miliardi

Lieve rialzo, a maggio, delle detrazioni maturate per il Superbonus 110%: l'onere a carico dello Stato per i lavori conclusi sale a 122,731 miliardi dai 122,643 miliardi di aprile. Lo comunica l'Enea nel resoconto mensile indicando che il totale degli investimenti è di 119,315 miliardi, il totale degli investimenti ammessi a detrazione è 117,709 miliardi e il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è di 112,127 miliardi (95,3%). Il numero totale degli edifici è 495.717.