A Fiumicino controlli anti Dengue, aerei disinfettati

Innalzato all'aeroporto di Fiumicino il livello di vigilanza nei confronti degli aerei provenienti e delle merci importate dai Paesi in cui è "frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia Dengue". Tra le misure previste il monitoraggio attento "sulla disinfettazione degli aeri" e la valutazione di eventuali ordinanze per interventi straordinari di sorveglianza, sanificazione e disinfestazione. Il provvedimento è arrivato a causa dell'aumento globale dei casi di dengue, in particolare in Brasile ed Argentina, su disposizione del Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera.