A Cannes MeToo, il corto di Godrèche sulle violenze

A Cannes, all'apertura di Un Certain Regard il 15 maggio, Moi Aussi (Me Too), il cortometraggio dell'attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice francese Judith Godrèche, che mette in luce le storie delle vittime di violenza sessuale. Queste esperienze individuali si aggiungono alle sue (ha denunciato Benoit Jacquot), sottolineando la loro natura tristemente universale. Il Festival (14-25 maggio) "vuole così dare risonanza a questi racconti personali", annunciandolo in selezione ufficiale.