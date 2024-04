A Bari Laforgia e Leccese divisi al primo turno

Non ci sarà ricucitura tra i candidati del centrosinistra alle Comunali di Bari, Michele Laforgia, sostenuto anche da M5s e Convenzione, e Vito Leccese, appoggiato da Pd, Verdi e Azione: i due schieramenti andranno divisi al primo turno. Lo hanno annunciato in una nota condivisa: "Confermiamo - dicono - la nostra volontà di restare entrambi in campo in vista dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno. Anche se andremo divisi al primo turno, vogliamo ribadire con forza che siamo entrambi dalla stessa parte, alternativa a una destra arrogante"