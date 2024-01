84 miliardi di evasione fiscale, il gap fiscale cala

Nel 2021 l'evasione fiscale e contributiva ammonta a 83,6 miliardi di euro, di cui 73,2 miliardi di entrate tributarie e 10,4 miliardi di entrate contributive in meno rispetto al 2020 (-2,7 miliardi, -3,1%). Questo è quanto emerge dalla Relazione 2021 sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva per gli anni 2016-2021, pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e anticipata dal Sole24Ore. Se si considera un arco temporale più ampio, la riduzione del tax gap è ancora più significativa: nel 2016-2021, il gap si è ridotto di oltre 24 miliardi.