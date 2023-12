40mila domande per l'Assegno di inclusione, Calderone

Da oggi è attiva la piattaforma per presentare le domande per l'Assegno di Inclusione, rivolto ai nuclei familiari in condizioni di fragilità. Alle 13 sono già state inviate e registrate dal sistema 40mila domande, in gran parte inserite direttamente dai cittadini sul sito dell'Inps e in parte tramite i patronati. Lo ha comunicato la Ministra del Lavoro, Marina Calderone, durante la conferenza stampa sull'Assegno di Inclusione (Adi), le cui richieste sono partite oggi. La misura entrerà in vigore a partire da gennaio 2024.