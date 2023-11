30 soldati israeliani uccisi da inizio operazioni a terra

Trenta militari israeliani sono stati uccisi a Gaza dall'inizio delle operazioni a terra, come ha reso noto il portavoce militare Richard Hect. Le forze israeliane hanno completato l'accerchiamento di Gaza City, separando così le postazioni di Hamas nel nord dalle postazioni nel Sud. Per i civili, ha aggiunto, è stato predisposto un corridoio di evacuazione da nord a sud per un periodo di 4 ore. Gli sforzi umanitari continuano e ieri sono entrati 75 camion dall'Egitto nel nord della Striscia.