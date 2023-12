26 feriti a Kharkiv per missili e droni russi in Ucraina Ieri sera almeno 26 persone sono rimaste ferite in bombardamenti russi su Kharkiv. Attacchi di droni sono in corso anche questa notte. Tra le vittime ci sono due ragazzi e un giornalista straniero. Danneggiati 12 condomini, 13 case, un ospedale, un gasdotto, un asilo e negozi.