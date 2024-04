2-1 all'Udinese nella gara-recupero, Roma 3 punti Champions

La Roma si aggiudica la partita con l'Udinese, interrotta lo scorso 14 aprile per il malore a N'Dicka. Finisce 2-1 con la rete di Cristante a decidere la mini-gara disputata al Friuli, appena 18': i 72' giocati prima della sospensione avevano visto le due squadre sull'1-1. a Azmoun. Nei minuti di recupero arriva il gol di Cristante sugli sviluppi di un angolo. Tre punti d'oro nella corsa al quarto posto per la Roma, esordio amaro in panchina per Fabio Cannavaro chiamato a rianimare l'Udinese.