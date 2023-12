16 milioni di presenze a Natale, città d'arte protagoniste

Il turismo in Italia per le vacanze di Natale è in crescita, con 16,2 milioni di presenze (+0,5% rispetto al 2022) tra il 23 dicembre e il 6 gennaio nelle strutture ricettive. Secondo il monitoraggio realizzato dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, su un campione di 1.279 imprenditori delle ricettività, il 59% del mercato sarà composto da connazionali e il restante 41% da turisti stranieri, stimati in aumento del +2,7%. I flussi degli italiani, invece, sono previsti in calo del -1%, con più di 9,6 milioni di presenze. Le città, i borghi e i centri d'arte saranno i protagonisti assoluti delle vacanze natalizie, con un incremento del +3,9% e 6,4 milioni di presenze (quasi il 40% del totale), di cui il 49,2% stranieri. Buoni risultati sono attesi anche per la montagna (+0,1%) e le località dei laghi (-0,5%). Per le località rurali e di collina, marine e del termale, invece, si prevede un calo rispettivamente del -1,9%, -5,7% e -6,4%. Le indicazioni positive arrivano dalle imprese del Centro (+1,5%) e del Nord Est (+1%), mentre i numeri sono negativi per le regioni del Sud e delle Isole (-3,1%). Tra i mercati stranieri prevarranno quelli tradizionali europei, con segnalazioni di crescita per i turisti svizzeri, spagnoli, statunitensi, francesi, polacchi e britannici. Tra i mercati extraeuropei, invece, le segnalazioni di aumento più significative sono state registrate per la Corea del Sud e il Brasile.