Martina Trevisan in semifinale al Roland Garros: tripudio azzurro

Parigi, 31 maggio 2022 - Nessuno svegli Martina Trevisan. Il sogno prosegue: l'azzurra è in semifinale al Roland Garros 2022. Sulla terra rossa di Parigi ha battuto la finalista degli Us Open 2021, la 19canadese Leylah Fernandez, in tre set con il punteggio di 6-2; 6-7; 6-3. Dalla favola alla realtà. Per la 28enne toscana si tratta della prima semifinale Slam. Attualmente numero 59 del ranking Wta, la Trevisan è destinata a scalare la classifica mondiale. Da lunedì sarà la numero uno del tennis azzurro, scavalcando Camila Giorgi, uscita negli ottavi contro la polacca Swiatek.

Il match

Partita dominata nel primo set dall'azzurra che cede il secondo al tie break. Poi vola sul 4-0 nel terzo, prima di farsi rimontare fino al 5-3. La tensione si fa sentire, ma nel nono gioco arriva il punto decisivo. La Fernandez, numero 18 del ranking Wta e 17 del seeding, si deve arrendere al termine di un match in cui ha patito anche alcuni problemi fisici.

Dopo i quarti conquistati al Roland Garros, per la Trevisan un nuovo importantissimo risultato sui campi del Bois de Boulogne. In semifinale affronterà la vincente tra Cori Gauff e Sloane Stephens. Erano 9 anni, da Sara Errani, che un'italiana non arrivava al penultimo atto del torneo parigino. Prima di loro ci erano riuscite Ulstein-Bossi, Lazzarino e Schiavone, vincitrice del Roland Garros nel 2010. L'azzurra, sorella dell'ex tennista Matteo Trevisan è la figlia del calciatore Claudio Trevisan, bomber che a cavallo degli anni '70 e '80 ha giocato nel Modena in Serie B. Sua mamma, Monica, è una maestra di tennis.