Londra, 9 luglio 2021 - Matteo Berrettini e Novak Djokovic si affronteranno nella finale di Wimbledon. L'appuntamento è per domenica 11 luglio alle ore 15, quando l'azzurro e il serbo daranno vita al match più atteso dell'anno. Berrettini arriva dalla vittoria in quattro set sul polacco Hurkacz e sarà il primo tennista italiano a giocarsi la finale del torneo di tennis più famoso al mondo; Djokovic ha invece sconfitto Shapovalov in tre set, al termine di un match di 2 ore e 44 minuti. Per il serbo si tratta della 30° finale in uno Slam.

Berrettini-Djokovic: quando e dove vederla

La finale di Wimbledon si giocherà domenica 11 luglio alle 15 ora italiana e verrà trasmessa sui canali satellitari Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). In diretta streaming, sempre unicamente per gli abbonati, la partita sarà visibile su Sky Go e Now Tv.



