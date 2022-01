Milano, 15 gennaio 2022 - Il Covid-19 non smette di colpire le società di Serie A. Continuano i guai soprattutto in casa della Salernitana, che nelle ultime ore ha registrato le positività di altri tre giocatori. In totale, il gruppo squadra granata ha sette elementi fermi ai box a causa del virus. Questo comunque non ha impedito - alla luce del nuovo protocollo pensato per far fronte all'emergenza sanitaria - alla formazione allenata da Stefano Colantuono di scendere in campo alle 18 contro la Lazio.

Qui Cagliari

Situazione critica anche nel Cagliari. Secondo l'ultimo giro di tamponi effettuato dai sardi, che scenderanno in campo nella giornata di domani all'Olimpico contro la Roma, sono tre i nuovi positivi: il portiere Simone Aresti, l'esterno Raoul Bellanova e il difensore Matteo Lovato. Tutti e tre - fa sapere la società isolana - sono vaccinati, asintomatici e già in isolamento. Contagiati anche cinque calciatori della Primavera rossoblù, che comunque non sono entrati in contatto con il gruppo squadra e si trovano in isolamento. Nuovi test sono stati programmati per domani. Proprio per alla luce di queste ultime notizie, è stata annullata la conferenza stampa di Walter Mazzarri.

