Mercato Serie A, De Ketelaere ha detto sì al Milan. Le ultime trattative

Bologna, 9 luglio 2022 - Il Milan ha l'accordo con Charles De Ketelaere, che ha detto sì al Diavolo. Il centrocampista belga ha scelto la sua destinazione, che sarà Milano, e aspetta ora che il Club Brugge stringa la mano ai rossoneri. L'offerta è di 20 milioni di euro più 5 di bonus, mentre i belgi ne chiedono 35. Per la metà campo, Maldini cerca ancora di convincere Renato Sanches, che per il momento ha respinto le offerte provenienti dalla sede del Milan, in attesa delle avances del Paris Saint-Germain. Sul fronte uscite, Castillejo vorrebbe tornare in Spagna: per lui c'è l'opzione Valencia.

Juve, ecco Pogba. Rinnovo Handanovic all'Inter

La Juventus, dopo aver accolto ieri Angel Di Maria, oggi ha coccolato Paul Pogba. Il francese ha svolto le visite mediche di rito e firmato il contratto; l'ufficialità arriverà, probabilmente, dopo il fine settimana. Lunedì visite previste anche per Cambiaso, che firmerà un quadriennale e potrebbe andare via in prestito. Sul terzino ci sono Bologna e Salernitana.



Sponda Inter: Handanovic ha rinnovato per un anno e sarà ancora il capitano dei nerazzurri. Dzeko, intanto, ha informato la società di non voler lasciare Milano: Inzaghi non lo taglierà fuori, complice la grande stima verso di lui. Resta, dunque, ancora in attesa Dybala, in un'operazione dai tempi sempre più lunghi.

Napoli, idea Keylor Navas

Il Napoli si guarda attorno e pensa a Keylor Navas. L'esperto portiere del Paris Saint-Germain piace a De Laurentiis, che fiuta un possibile affare, per via del dualismo con Donnarumma per il posto da titolare a Parigi. L'ostacolo è l'ingaggio, troppo elevato per i partenopei; per concretizzarsi, l'affare dovrà essere agevolato dai francesi, che hanno comunque la necessità di sciogliere il nodo per il ruolo di portiere numero 1 in rosa. A Napoli si osserva anche la situazione legata a Barak, che piace e costa 18 milioni di euro. Prima di parlare ufficialmente con il Verona, però, servirà cedere Fabian Ruiz, che ancora non ha offerte in ballo.

Le altre trattative

La Roma affonda per Zaha del Crystal Palace. L'attaccante piace a Mourinho e i giallorossi hanno offerto 15 milioni di euro più il cartellino di Afena-Gyan. Il suo approdo, comunque, non escluderebbe a priori Dybala, che è più legato ad un'eventuale cessione di Zaniolo. Il Brugge ha chiesto uno sconto alla Lazio per Muriqi, dopo che i test fisici e le visite mediche non hanno convinto appieno i belgi. Pereyra ha rifiutato il Monza e rimarrà a Udine da capitano; le parti sono al lavoro per il rinnovo di contratto. L'Atalanta ha contattato Pinamonti, che non è convinto a causa della forte concorrenza nel reparto offensivo della Dea. Il Bologna ha acquistato Lewis Ferguson dall'Aberdeen, centrocampista centrale classe '99. Il Torino prepara l'offerta per Orsolini: prestito con obbligo di riscatto per 10 milioni in totale.



Leggi anche: Sprint Race Austria, vince Verstappen



GABRIELE SINI