Mercato Napoli, Mertens pronto a ridursi l'ingaggio per rimanere?

Napoli, 9 luglio 2022 - La saga legata al futuro di Dries Mertens potrebbe presto arricchirsi di un nuovo capitolo a forti tinte azzurre: dopo giorni di riflessioni il belga pare infatti intenzionato a rifiutare qualsiasi proposta pur di tornare al Napoli, con tanto di sacrificio economico pronto per l'occasione.

L'e-mail della discordia



Sembrano lontanissimi i tempi in cui l'attaccante, tramite il proprio entourage, metteva spalle al muro il club partenopeo con un categorico e tutt'altro che economico ultimatum via e-mail per pervenire a un rinnovo entro il 30 giugno che non si sarebbe mai concretizzato. Proprio quella mossa ha indispettito non poco Aurelio De Laurentiis, che da quel momento in poi ha praticamente depennato il nome del numero 14 dall'elenco dei problemi da risolvere: elenco in cui, tra Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, giusto per citarne due, non mancano i pezzi da novanta. Questione di priorità per un giocatore non più giovane e forse, nonostante la spinta al riguardo a furor di popolo, nemmeno così fondamentale nello scacchiere di Luciano Spalletti. Insomma, senza troppi rimpianti - almeno ai piani altissimi della società - proprio a causa delle pretese avanzate a mezzo e-mail, la fatidica data è arrivata senza lo scossone invece atteso dalla tifoseria: a partire dalle prime luci di luglio le strade di Mertens e del Napoli si sono separate. Sul belga, dopo i sondaggi delle due romane (in particolare della Lazio del mentore Maurizio Sarri), si è fiondato l'Olympique Marsiglia prima di ritrovarsi di fronte un muro: Mertens, a quanto pare, sta temporeggiando per aspettare il Napoli. Non senza mandare un chiaro e fortissimo segnale di disgelo.

La rinuncia



La mossa del belga è chiara e atta a cancellare proprio il pomo della discordia dell'e-mail di quasi un mese fa: dimezzare le pretese economiche di 500mila euro, passando così dai 2,5 milioni chiesti a giugno a 2 milioni tondi tondi. Basterà questo sacrificio per farsi 'perdonare' da De Laurentiis, non proprio un cliente facile? In attesa di ricevere questa risposta, Mertens continua a essere corteggiato in particolare in patria, con il Royal Antwerp che ha messo sul piatto un biennale che probabilmente sarà considerato dal diretto interessato solo in caso di fumata nera dal fronte Napoli, che intanto ha cominciato il consueto ritiro di Dimaro. Consueto fino a un certo punto, vista la pesante e rumorosa assenza del miglior marcatore della storia del club. Assenza o semplice ritardo? A breve la risposta a questo quesito.

