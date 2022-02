Roma, 5 febbraio 2022 – È stata ricordata con un minuto di silenzio in aula, così il mondo delle istituzioni romane hanno dato un ultimo saluto a Monica Vitti, la "mattatrice" del cinema italiano scomparsa il 2 febbraio nella sua città. "Siamo tutti addolorati per la scomparsa di Monica Vitti. La Città metropolitana di Roma l'ha ricordata con un minuto di silenzio nell'ultimo Consiglio metropolitano”, dice Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città metropolitana di Roma.

Ieri la salma dell’attrice è arrivata in Campidoglio di prima mattina, dovce lle 10 si è aperta la camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca. Ad attendere la bara, insieme ai familiari e al marito Roberto Russo, anche il sindaco capitolino, Roberto Gualtieri. Mazzi di mimose e rose gialle, il suo colore preferito, e alle spalle del feretro lo stendardo della squadra del cuore, la Lazio Calcio. E, appoggiato vicino al feretro, un mazzo di fiori avvolto nella prima pagina del Manifesto, che il giorno dopo la sua morte ha titolato “Ma 'ndo vai”, parafrasando il famoso motivo cantato da Monica nell’indimenticabile e ironico film con Alberto Sordi, “Polvere di Stelle”.

La camera ardente per Monica Vitti resterà aperta anche oggi, sabato 5 febbraio, dalle 10 alle 13. I funerali dell'attrice, morta a Roma all'età di 90 anni, si terranno nel pomeriggio nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo. È fissato per le 15 l’inizio della funzione.

La maglia “Monica 1” con i colori della Lazio

Tra le tante persone accorse in Campidoglio a porgere il saluto commosso e sincero a una delle attrici più amate dagli italiani – che non l’hanno mai dimenticata nonostante la sua uscita di scena moltissimi anni fa, dovuta alla malattia di cui soffriva da decenni – ieri anche la Lazio ha reso omaggio a MonicaVitti, "straordinaria interprete del cinema italiano, con la città di Roma ed i colori biancocelesti nel cuore", ha scritto la società sportiva in una nota. Alla camera ardente in Campidoglio, il gonfalone della Lazio e la maglia con la scritta “Monica 1” donata al suo compagno di vita, Roberto Russo, a testimoniare la vicinanza della società sportiva alla famiglia, nel ricordo della grande attrice scomparsa.