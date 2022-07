Bollettino Covid Lazio, oggi 7 luglio: +40% di casi in una settimana, Rt stabile a 1.2

Articolo : Covid oggi, i contagi in Italia sono più di 107mila, 94 i decessi. Dati dalle Regioni

Roma, 7 luglio 2022 – Nel Lazio “prosegue il trend di crescita dei casi su base settimanale, ma con un rallentamento della curva: +40% di contagi, contro il 50% della settimana scorsa”. A renderlo noto è l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il valore dell'Rt è stabile a 1.2 e aumenta l'incidenza a 1.175 su 100mila abitanti, era 853 la scorsa settimana", aggiunge.

I dati di oggi

Omicron non si ferma, i casi continuano ad aumentare. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 24,2%. I casi a Roma città sono a quota 5.682", sottolinea l’assessore alla Sanità. Sono arrivate a 186.188 le persone attualmente positive nel Lazio, quasi 6mila in più rispetto a ieri. Al netto dei ricoveri, sono 185.3241 i positivi in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore, sono stati scoperti altri 11.333 nuovi casi positivi (+76) su 46.643 tamponi, di cui 6.006 molecolari e 40.637 antigenici. Sono 5 i decessi riportati dal bollettino regionale di oggi (-2), un dato che porta il totale delle vittime a 11.514 dall’inizio della pandemia. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.588.228, su un totale di 1.785.930 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Crescono anche oggi i ricoveri negli ospedali. Salgono a 793 i ricoverati nei reparti di area medica (+57), mentre nelle terapie intensive sono 71 i pazienti (+6). Nel report di oggi si contano 5.622 guariti.

Cosa succede nelle province?

I cinque decessi di oggi si registrano quasi tutti nell’area metropolitana di Roma, dove l’analisi dei tamponi ha fatto emergere anche 8.268 nuovi casi (+314), di cui 5.682 nella sola Capitale (+215). Solo un morto è di Latina.

Nelle province oggi ci sono 3.065 nuovi casi (+238). Il dato più alto si riscontra ancora nella zona di Latina, qui nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono 1.432, anche se la curva ha iniziato a scendere con 113 casi in meno rispetto ai dati di ieri. In aumento i positivi a Frosinone con 970 casi (+26), mentre le altre province mostrano un trend dal segno positivo: nelle ultime 24 ore, a Viterbo sono emersi 426 nuovi positivi (-109) e a Rieti sono stati scoperti solo 237 contagi (-42).