Covid oggi, i contagi in Italia. Dati dalle Regioni in diretta

Roma, 7 luglio 2022 - E' atteso nel pomeriggio di oggi il nuovo bollettino Covid con gli aggiornamenti del ministero della Salute sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Se l'impennata di contagi è un dato di fatto, l'attenzione è alle ospedalizzazioni. "In tutta Italia abbiamo i pronto soccorso che esplodono", avvisa oggi Enrico Coscioni, presidente Agenas e del Comitato scientifico Laboratorio Sanità 20/30, che sottolinea come rispetto all'anno scorso "abbiamo ricoveri 4 volte superiori". La Fondazione Gimbe segnala un balzo del 36,3% dell'occupazione delle rianimazioni nell'ultima settimana, oltre a 33% in più di nuovi positivi e al +18% di decessi. Con Omicron 5 arrivata ormai al 57%, l'ondata è destinata a crescere ancora, fino alla seconda metà di luglio, quando è previsto il picco dei casi. "Questo non vuol dire, però, che finirà tutto - avvisa Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero -. Seguirà infatti la dinamica che conosciamo di calo dei casi, fino alla fine di agosto. Un break ci sarà, probabilmente, tra fine agosto e l'inizio di settembre". Ecco intanto i dati odierni che arrivano dalle Regioni.

Pubblicheremo qui, non appena disponibile, il report del Ministero della Salute con i dati aggiornati sull'epidemia di Coronavirus in Italia. I dati di ieri, 6 luglio

Sono 10.052, in calo rispetto a ieri, i nuovi positivi al Covid-19 rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. Otto le vittime, che raggiungono la cifra, da inizio pandemia, di 14.845. Dal bollettino quotidiano della regione emerge che attualmente sono in isolamento 93-102 persone. In salita anche il numero dei pazienti ricoverati in area medica e terapia intensiva, rispettivamente 828 (+48) e 41 (+5).

In Toscana 5.644 nuovi casi di Coronavirus, otto decessi e 1.782 guarigioni. Lo riporta il bollettino giornaliero stilato dalla Regione sull'andamento dell'epidemia. Nell'ultima giornata il tasso di positività raggiunge il 24,9% sul totale dei tamponi e l'80,3% in relazione ai nuovi soggetti controllati, mentre riprende a crescere il numero dei ricoverati. Nell'ultima giornata risultano 623 gli ospedalizzati nelle aree Covid (+15 rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (dato invariato).

Sono 3.844 i nuovi contagi registrati in Calabria (su 8.627 tamponi effettuati), +542 guariti e 3 morti (per un totale di 2.693 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +3.299 attualmente positivi, +9 ricoveri (per un totale di 264) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 10).

In Sardegna si registrano oggi 2.981 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 2.844 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.779 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 158 (+15). 3.374 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 1.249). Si registrano 2 decessi: due uomini di 52 e 83 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 8.061 test e tamponi sono state riscontrate 2.036 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 3.032 tamponi molecolari sono stati rilevati 463 nuovi contagi. Sono inoltre 5.029 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.573 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7 (stabili) mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 175 (+2). Oggi si registrano i decessi di 2 persone, una a Udine e una a Gorizia.

Scendono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 213 a oggi, cinque in meno, nei reparti ordinari e sei, erano sette, nelle rianimazioni. Secondo i dati della Regione si registra però una nuova vittima per il virus, 1.885 dall'inizio della pandemia. Tra mercoledì e giovedì sono stati accertati 1.872 nuovi casi e 982 guariti, con gli attualmente positivi ora 19.077, 889 in più. Sono stati analizzati 5.528 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 33,8 per cento, in calo rispetto al 34,3 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana.

In provincia di Trento si segnalano 751 nuovi contagi e nessun decesso. Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri e 11 dimissioni. In Alto Adige il numero dei nuovi casi è 687. I pazienti Covid-19 ricoverati (dato aggiornato al 6 luglio) sono 63 nei normali reparti ospedalieri (3 in più rispetto al giorno precedente) e 3 in terapia intensiva. Altri 6 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (aggiornato al primo luglio).