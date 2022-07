CoVarScan: il test che riconosce le varianti Covid in 4 ore. Come funziona

Dallas (Texas), 7 luglio 2022 - Si chiama CoVarScan il nuovo test in grado di rilevare in 4 ore non solo la positività di un soggetto al Covid, ma anche di stabilire quale sia la variante che ha causato l'infezione. Il test è stato creato dai ricercatori della UT Southwestern Medical Center di Dallas, in Texas.

Covid in Italia: il bollettino del 7 luglio 2022

Secondo quanto riportato dai ricercatori, il CoVarScan sarà utile per monitorare la diffusione delle varianti e conseguentemente per adottare le più giuste decisioni cliniche, con sicuramente maggiore rapidità rispetto a quanto fatto finora. Non solo. Sarà utilizzato anche per capire quali varianti si stanno diffondendo maggiormente in diversa comunità e anche per identificarne delle nuove.

"Siamo felici ed è un piacere e onore essere stati in grado di creare questo strumento, qualcosa che ha una utilità per la salute pubblica", ha detto Andrew Clark, assistente professore della UT Southwestern, nonché uno degli autori dello studio pubblicato lo scorso maggio nella rivista Clinical Chemistry.

Il CoVarScan semplifica i processi, concentrandosi su otto regioni del genoma del virus SARS-CoV-2. La squadra del professore di patologia e autore senior della ricerca Jeffrey SoRelle è così riuscita a trovare un sistema che rileva le piccole mutazioni del virus, identificando specifiche strutture specifiche per ogni variante. Quello che rende davvero speciale il CoVarScan è che riesce a identificare nuove varianti ancora prima che si diffondano. La ricerca del team di SoRelle è iniziata nel mese di gennaio del 2021, prima che le varianti Delta e Omicron emergessero e si diffondessero nel mondo