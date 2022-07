Covid oggi Lazio, il bollettino del 6 luglio. I medici: "La situazione si sta aggravando"

Roma, 6 luglio 2022 – Mentre le autorità si interrogano sulle possibili conseguenze dei 70mila fan in arrivo al Circo Massimo per il maxi concerto dei Maneskin, il Lazio continua ad assistere ad un incremento dei casi. Hanno superato la quota dei 180mila le persone in isolamento, che sono 180.482 in tutte le province, con un incremento di 4.325 contagi rispetto alla giornata di ieri. Stabile l’occupazione dei posti letto negli ospedali che, secondo il monitoraggio Agenas, è del 7% nelle terapie intensive e dell’11% nei reparti di area medica. Sommario: I dati di oggi Il caso Maneskin Lazio: necessarie nuove restrizioni? I dati di oggi Nel Lazio, su 6.526 tamponi molecolari e 35.321 tamponi antigenici, per un totale di 41.847 test esaminati, si registrano 11.257 nuovi casi positivi (-2.298 rispetto a ieri). Sono 7 i decessi (-5) e 6.925 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 26,9%. I casi a Roma città sono a quota 5.467. Degli oltre 180mila positivi, in regime di isolamento ci sono 801 pazienti ricoverati negli ospedali laziali e 179.681 in terapia domiciliare. Nei reparti non critici ci sono 736 positivi (+15), mentre nelle terapie intensive oggi i pazienti sono 65 (+3). Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono 1.582.606, i morti 11.509, su un totale di 1.774.597 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Campania con 13.923 contagi, seguita da Lombardia (+13.681), Lazio (+11.257), Veneto (+10.745) ed Emilia Romagna (+9.016). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 19.048.788. Bollettino Covid oggi: 107.786 casi in Italia. "Bimbi, +78% dei ricoveri in una settimana" Il caso Maneskin É allerta sul concertone del Circo Massimo, dove sabato sera i Maneskin si esibiranno davanti a oltre ...