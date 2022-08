Covid Lazio, il bollettino del 9 agosto 2022. Contagi triplicati: 3.333 casi e 10 decessi

Roma, 9 agosto 2022 – Tornano a crescere i contagi anche nel Lazio, dove nelle ultime 24 ore si registrano 3.333 nuovi casi positivi ( +1.999 rispetto a ieri ) e 10 decessi (+2). “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,2% . I casi a Roma città sono a quota 1.364 ". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato nel bollettino Covid quotidiano.

Sommario:

Sono 23.395 i tamponi esaminati, di cui 3.213 molecolari e 20.182 antigenici . Migliora la situazione negli ospedali , dove oggi si verifica un calo dei posti letto occupati in area medica con 909 ricoverati nei reparti (-41). Situazione sostanzialmente stabile nei reparti d’urgenza con 58 pazienti ricoverati nell e te rapie intensive ( +1 ). Sono 8.611 i guariti nelle ultime 24 ore, sia negli ospedali che tra le persone in isolamento domiciliare.

Triplicati i casi in un solo giorno, nuovo balzo in avanti dopo la tregua dei giorni scorsi. Nell’area metropolitana di Roma ci sono 8 morti , mentre l’analisi dei tamponi ha fatto emergere 2.072 nuovi casi (+1.000 rispetto a ieri) , di cui 1.364 nella sola Capitale.

Nelle province , invece, oggi ci sono 1.261 nuovi casi. Il dato più alto si riscontra ancora nella zona di Latina , qui nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono 553 (+412) . Nella zona di Rieti sono stati scoperti 101 contagi (+47) , oltre a un morto registrat o nelle ultime 24 ore. A Frosinone i nuovi positivi sono 422 (+380) e c’è un altro decesso, mentre a Viterbo sono emersi 185 nuovi positivi (+160) .

La regione con più casi Covid oggi torna ad essere la Lombardia con 5.474 nuovi contagi, seguita da Veneto (+5.429), Campania (+4.112), Sicilia (+3.737) e Lazio (3.333). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.368.480 . I dimessi e i guariti delle ultime 24 ore sono 78.741 (ieri 52.651) per un totale che sale a 20.176.727 dall’inizio della pandemia.

Gli attualmente positivi sono 35.840 in meno (ieri -40.789) e diventano in tutto 1.018.327 , di cui 1.009.180 in isolamento domiciliare. Ecco la situazione nel resto del Paese .