Bollettino Covid: oggi 43.084 nuovi casi e 177 morti. Tutti i dati del 9 agosto

Roma, 9 agosto 2022 - Sono 43.084 i nuovi casi di Covid in Italia . Il bollettino del ministero della Salute di oggi evidenzia dunque che prosegue il calo della curva epidemica soprattutto se si rapportano i positivi ai 64.861 di martedì scorso.(ieri i contagiati erano stati appena 11.976 anche per il ridotto numero di test effettuati alla domenica). Le vittime sono 177 (113 ieri), per un totale di 173.426 vittime dall'inizio della pandemia. Resta stabile al 15,8% il tasso di positività (272.495 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore). Sono invece 331 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.816, cioè 236 in meno rispetto a ieri.

La regione con più casi è la Lombardia con 5.474 nuovi contagi seguita da Veneto (+5.429), Campania (+4.112), Sicilia (+3.737) e Lazio (3.333). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.368.480. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 78.741 (ieri 52.651) per un totale che sale a 20.176.727. Gli attualmente positivi sono 35.840 in meno (ieri -40.789) e diventano in tutto 1.018.327, di cui 1.009.180 in isolamento domiciliare.

Vaccino anti-Covid per la variante Omicron

E se Anthony Fauci avverte che è "scorretto e prematuro pensare che la pandemia sia finita" ("non dobbiamo abbassare completamente la guardia, perché non siamo in grado di prevedere che cosa accadrà il prossimo autunno e il prossimo inverno", dice in un'intervista al Corriere della Sera ), la Commissione europea ha prenotato 15 milioni di dosi supplementari della nuova versione del vaccino anti-Covid di Moderna , modificata alla luce della variante Omicron. L'Ema, l'agenzia europea del farmaco, aveva annunciato a metà giugno di aver iniziato a esaminare questa nuova versione del vaccino, in grado di contrastare sia il ceppo originale del Sars Cov-2, sia la variante Omicron, che ha causato un aumento dei contagi. L'accordo sottoscritto dalla Commissione resta sospeso in attesa del via libera dell'Ema al vaccino, che dovrebbe essere usato per la campagna di richiamo i prossimi autunno e inverno. I 15 milioni di dosi aggiuntive fanno parte dell'ordine complessivo di 460 milioni di dosi ricevuto da Moderna dalla Commissione europea a nome de 27 Stati membri.

Sono 5.474 ii nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia a fronte di 36.968 tamponi effettuati. Il tasso di positività in salita al 14,8% (ieri era al 13,2%). Il numero dei ricoverati aumenta nelle terapie intensive (+2,37%) e nei reparti (+12%, 1.137). Sono 20 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 41.826. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.365 contagi (di cui 463 in città).

Sono 5.429 i nuovi casi registrati ieri in Veneto , la consueta risalita della curva rispetto al fine settimana, che porta il totale dei contagi a 2.137.906. Ancora alto il numero di vittime , che sono 16 , con il totale a 15.180. Scende sotto i 70 mila il numero di attuali positivi, che sono 68.937, 3.860 in meno rispetto a ieri. Forte calo anche nei reparti non critici, con 1.047 pazienti (-22) e leggera salita (+2) nelle terapie intensiva, con 46 ricoveri.

Sono 3.737 i nuovi positivi in Sicilia , su unn totale di 20.870 tamponi effettuati sull'Isola nelle ultime 24 ore. Sono 17 le vittime delle ultime 24 ore, con il totale dei morti da inizio pandemia che raggiungono quota 11.834. A livello di ricoveri, attualmente sono 809 i letti occupati in terapia intensiva negli ospedali siciliani (50 in meno di ieri), dei quali 42 in terapia intensiva (uno meno di ieri).

Nel Lazio si registrano 3.333 nuovi casi positivi (+1.999) su un totale di 23.395 tamponi (3.213 molecolari e 20.182 antigenici). Sono invece 10 i decessi (+2), 909 i ricoverati (-41), 58 le terapie intensive (+1) e +8.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,2%. I casi a Roma città sono a quota 1.364.