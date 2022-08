Covid Lazio, oggi 10 agosto: 2.415 nuovi casi e 10 morti. "Dati falsamente rassicuranti”

Roma, 10 agosto 2022 – Scendono i numeri dei positivi nel Lazio, ma secondo i medici i dati sarebbero falsati dai troppi contagiati che non effettuano il tampone. "Sul fronte Covid stiamo vivendo una strana estate, con molto sommerso. Osserviamo tantissimi casi, a conferma del fatto che non solo il virus non è scomparso , ma è fortemente sottostimato ". Lo sottolinea Claudio Cricelli , presidente della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg).

Sono 167.111 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio – 4.633 in meno rispetto ai dati diffusi ieri dalla Regione – di cui 950 ricoverati in ospedale (tra degenza e terapia intensiva) e 166.161 in isolamento domiciliare. "Oggi nel Lazio su 4.527 tamponi molecolari e 21.315 tamponi antigenici, per un totale di 25.842 tamponi , si registrano 2.415 nuovi casi positivi (-918). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,3% ”, annuncia l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato .

Sono 10 i decessi (stesso numero di ieri) e +7.038 i guariti . I casi a Roma città sono a quota 1.029 . Migliora la situazione sul fronte ospedaliero: sono 893 i pazienti ricoverati in area non critica (-16 rispetto a ieri) e 57 in terapia intensiva (-1).

Dall'inizio dell'epidemia, nel Lazio i guariti sono 1.803.558 , i morti 11.859 , su un totale di 1.982.528 casi esaminati , secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio .

Su 10 decessi registrati oggi nel Lazio, otto riguardano l’area allargata di Roma e due la provincia di Viterbo . Nell a realtà metropolitana di Roma, l’analisi dei tamponi ha fatto emergere 1.610 nuovi casi (-462 rispetto a ieri) , di cui 1. 029 nella sola Capitale.

Nelle province , invece, oggi ci sono 805 nuovi casi (-456) . Il dato più alto si riscontra ancora nella zona di Latina , qui nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono 360 (- 193 ) . Nella zona di Rieti sono stati scoperti 58 contagi (-4 3 ) , a Frosinone i nuovi positivi sono 267 (- 155 ), mentre a Viterbo sono emersi 120 nuovi positivi (- 65 ) .

Dubbi sul numero chiuso a medicina. Ad averli è l'assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato . "È necessario rivedere le modalità di accesso alla Facoltà di Medicina, superando il numero chiuso ed alzando l'asticella al secondo anno per i meritevoli , come accade in altri Paesi europei. Il governo in carica – spiega D’Amato – ha fatto uno sforzo importante nei confronti dell'aumento delle borse di specializzazione, ma ora occorre uno scatto in avanti non limitando le chance di migliaia di giovani che ogni anno tentano di entrare a medicina".

"I poco più di 40mila casi di ieri (dato nazionale, ndr) - evidenzia Claudio Cricelli della Simg - sembrerebbero rassicuranti, ma in realtà non lo sono affatto perché si riferiscono a una popolazione che raramente ormai esegue il tampone , soprattutto se si tratta di persone in ferie, che in questo periodo sono tante. I dati Covid attuali sono quindi falsamente rassicuranti ".



"Penso che, se ci fosse tracciamento – conclude – avremmo ancora 70-80mila casi " al giorno. "Tra un mese, un mese e mezzo, capiremo dal numero dei decessi come è andata veramente la pandemia nel mese di agosto".