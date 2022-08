Covid Lazio, il bollettino dell'8 agosto 2022. Indice di contagio in risalita al 15,5%

Roma, 8 agosto 2022 – Continua la discesa dei casi nel Lazio , dove però si registra un aumento dell’indice di contagio . “ Il rapporto tra positivi e tamponi e al 15,5% ”, in crescita di due punti e mezzo rispetto a ieri . Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato .

Sommario:

La regione con pi ù casi Covid è l' Emilia Romagna con 1.494 nuovi contagi, seguita dal Lazio (+1.334), dalla Lombardia (+1.169), dal Veneto (+1.063) e dalla Campania (+1.051). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.325.402 . I dimessi e i guariti delle ultime 24 ore sono 52.651 (ieri 37.084) per un totale che sale a 20.097.986 .

Gli attualmente positivi sono 40.789 in meno (ieri -10.502) e diventano in tutto 1.054.167 , di cui 1.044.776 in isolamento domiciliare.

Covid oggi: 11.976 casi e 113 morti. Il bollettino dell'8 agosto dell'Italia

Sono 1.334 i nuovi casi di Covid tracciati nelle ultime 24 ore nel Lazio (-1.127), a fronte di 8.571 tamponi esaminati: 1.772 molecolari e 6.799 antigenici. In crescita il bilancio delle vittime del virus: sono 8 i decessi (+4). I casi a Roma città sono a quota 792 .

È scesa a 177.032 la quota delle persone attualmente positive a Covid -19 nel Lazio, fino a una settimana fa gli attuali positivi erano oltre 222mila. Al netto dei 1.007 ricoverati , tra i pazienti in degenza e quelli in terapia intensiva, oggi nel Lazio ci sono 176.025 cittadini in isolamento domiciliare.

P eggiora la situazione negli ospedali, dove oggi si verifica un aumento dei posti letto occupati con 950 ricoverati nei reparti di area medica (+40), e 57 nell e te rapie intensive (+2). L’occupazione dei posti letto è stabile al 14% per quanto riguarda la degenza , in linea con la media nazionale, e al 7% per le terapie intensive che invece risultano di tre punti oltre la media italiana.

Sono 7.830 i guariti . Dall'inizio dell'epidemia i guariti, sono 1.787.909 e i morti 11.839 , su un totale di 1.976.780 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Sul fronte dei decessi, sono 3 le vittime registrat e nelle province – due a Viterbo e una a Rieti – mentre gli altri cinque morti sono avvenuti nella zona romana , tra Capitale e hinterland. Nell’area metropolitana di Roma , l’analisi dei tamponi ha fatto emergere 1.072 nuovi casi, di cui 792 nella sola Capitale .

Nelle province , invece, oggi ci sono 262 nuovi casi. Il dato più alto si riscontra ancora nella zona di Latina , qui nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono 141 . Nella zona di Rieti sono stati scoperti 54 contagi , oltre a un morto registrati nelle ultime 24 ore.

A

Frosinone

i nuovi positivi sono

42

,

mentre

a

Viterbo

sono emersi

25

nuovi positivi

e

due decessi