Crisi di governo, cosa succede ora. Due le strade: Draghi non vuole il bis

"Stiamo tutti appesi a quello che fanno i 5Stelle. Ma vi pare una cosa possibile? Draghi non lo accetterà mai e per noi sarebbe umiliante. Basta". Lo sfogo di un big Pd dà il clima del momento. Tira una brutta aria, in piazza del Parlamento, tra palazzo Chigi e palazzo Montecitorio, e la ‘colpa’ non è dell’afa o dell’assedio dei tassisti. Alla Camera, l’aria che tira è pessima. Quelli del gruppo di Di Maio sono terrei: compulsano le agenzie, sperando – ironia della sorte – che "Conte e Draghi si chiariscano". La telefonata c’è, ma non porta buone nuove. Lo spettro delle elezioni anticipate agita tutti. Tra Pd, LeU, Sinistra italiana e gruppi minori si parla già di collegi ‘blindati’. Ma, se si parla di collegi da assegnare, stante che si voterebbe con il Rosatellum, è perché il rischio urne incombe. E tutti sanno, alla Camera, che "il centrodestra le elezioni le vince a mani basse". Intanto, il leader della Lega, Matteo Salvini la mette giù dura e proprio mentre si riuniscono i 5Stelle: "Se una forza di maggioranza non vota un decreto di maggioranza, fine, si va a votare. La Lega non è disposta a stare nell’esecutivo senza i 5Stelle". E, in fondo, sembra di sentire Draghi. Nel pomeriggio si tiene, nella sala della Regina, l’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari dem. Enrico Letta, stavolta, non le manda a dire: "I distinguo non diventino la pistola di Sarajevo". Poi, l’affondo: "Non è che se per ripicca M5s fa cadere il governo non si va al voto. Il governo ha bisogno di una maggioranza, vale per tutti". Oggi al Senato il Movimento 5 stelle non parteciperà al voto sul dl Aiuti, su cui era stata posta la fiducia. Ed è davvero difficile pensare che Draghi non salirà al Colle. Ma ...