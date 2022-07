Draghi-Conte: telefonata in extremis. M5s sul punto di rottura (dentro e fuori)

Roma, 13 luglio 2022 - Si cerca in extremis una soluzione che possa salvare il governo Draghi. Nel primo pomeriggio giunge notizia di una telefonata tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader M5s Giuseppe Conte. A far trapelare l'indiscrezione parlamentari pentastellati. Potrebbe essere stato l'ultimo tentativo prima dell'assemblea congiunta dei parlamentari Cinque Stelle fissata per le 20. Dove, presumibilmente, sarà presa una decisione definitiva in vista del voto di fiducia di domani in Senato. E mentre Salvini paventa elezioni anticipate in caso di uscita grillina, Letta lancia un appello agli alleati: "Sarebbe paradossale mettere a rischio il governo proprio ora che apre al capitolo della precarietà". Anche il leader dem, tuttavia, chiarisce: "Se Draghi cade si va al voto". Sommario M5s per la linea dura Draghi Salvini Mattarella Zaia Letta M5s per la linea dura L'ipotesi dimissioni sembrava prendere quota in mattinata dopo che nel consiglio nazionale M5s era prevalsa la linea dura. Nel vertice fiume di oggi la maggior parte dei pentastellati si è schierato inizialmente per non votare la fiducia sul Dl Aiuti, domani, nell'aula del Senato. L'orientamento era quello di uscire dall'Aula al momento del voto per esprimere il dissenso. Una sorta di Aventino, ben consapevoli del fatto che a Palazzo Madama astenersi equivale a esprimere il voto contrario alla fiducia. Motivo per cui gli alleati di governo sarebbero pronti a chiedere un'immediata verifica di maggioranza qualora i pentastellati dovessero andare fino in fondo. Con il passare delle ore, tra i grillini sono avanzati dubbi e timori. Fino alla chiamata di Conte a Draghi, tentativo in extremis di evitare lo scontro frontale in Aula. Il problema è che gli stessi vertici del M5s temono che, in caso di indicazione favorevole al voto di fiducia sul Dl Aiuti, il gruppo esploda. Al Senato, infatti, ...