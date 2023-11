Inclusione e disabilità: Diversity & Inclusion nelle aziende

Una società più solidale e inclusiva non può non affrontare e superare i pregiudizi nei confronti della disabilità. Anche le aziende stanno facendo passi avanti in questa direzione.

Un esempio di inclusione arriva dall’agenzia spaziale europea, l’ESA, che ha aperto i propri concorsi alle persone con disabilità e che programma di mandare nello spazio il primo astronauta disabile, il britannico John McFall.

Ospite: ERSILIA VAUDO, Direttrice dell’ufficio diversità e inclusione all’agenzia spaziale europea ESA