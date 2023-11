Le tecnologie a supporto della decarbonizzazione

Non ci sono solo le paure per i rischi dell’intelligenza artificiale: lo sforzo tecnologico è anche a favore del pianeta, soprattutto in campo energetico. Dalla possibile espansione delle energie rinnovabili, con l’eolico off shore, passando per le prospettive della fusione a confinamento magnetico, la cattura e lo stoccaggio della CO2, fino ai biocarburanti, la tecnologia compie passi importanti per ridurre l’impatto dell’uomo sulla Terra.