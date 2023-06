Al via il nuovo podcast Italia Foodball Club

Il podcast originale è realizzato dal giornalista Vito Romaniello ed è un vero e proprio viaggio con i grandi campioni dello sport nei luoghi dove sono cresciuti o hanno giocato. In giro per l’Italia, visitando città e borghi ricchi di arte, storia, cultura e… gusto. Tanti gli itinerari da (ri)scoprire nel più bel Paese del mondo. I personaggi più amati del mondo sportivo si raccontano in modo nuovo e spontaneo, dagli esordi sui campetti vicino casa alle domeniche in famiglia dopo una partita. Il ricordo del debutto in prima squadra o in azzurro e dei piatti tradizionali, anche quelli scoperti nei posti in cui sono andati a giocare.

L’evento sportivo diventa opportunità di incontro e condivisione anche e soprattutto a tavola, con un bicchiere di buon vino, in trasferta al seguito della squadra o davanti a una televisione. I protagonisti del Made in Italy, le voci dello sport e dell’enogastronomia. Lo stadio, la casa della squadra di calcio, sinonimo di identità e legame con il territorio. La storia delle città che hanno ospitato i campionati di A e B, i campi di gioco e i racconti dei territori in cui sorgono (menù, curiosità, borghi, prodotti tipici e aneddoti storici). L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari DOP e IGP riconosciuti dall'Unione Europea. Il patrimonio italiano dei siti Unesco è il più ricco al mondo.

Vito Romaniello, giornalista, storico-statistico del calcio, ha pubblicato 38 almanacchi sul campionato italiano, 3 libri sulla storia del calcio e 4 sulla tradizione sportiva ed enogastronomica italiana. Ha collaborato con diversi quotidiani e televisioni e per la sua attività giornalistica e di narratore dei territori ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti.

Tutte le puntate disponibili sono ascoltabili cliccando qui sotto:

