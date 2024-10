Servizi rivolti ai giovani. Fai sentire la tua voce

Avete mai trovato la ricerca di opportunità di studio, volontariato e lavoro all’estero difficile o frustrante? Avete mai desiderato che qualcuno ascoltasse davvero le esigenze dei giovani? Se la risposta è sì, tocca a voi farvi sentire e cambiare le cose. Fino al 12 novembre si può compilare il questionario Eurodesk Youth Info Survey, tramite il quale non solo si può contribuire al miglioramento dei servizi Eurodesk, ma si può anche vincere un voucher di 50 euro.

Eurodesk è, dal 2014, la struttura del programma comunitario Erasmus+ dedicata all’informazione, all’orientamento e alla promozione dei programmi e iniziative in favore dei giovani promossi dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa. È presente in 36 Paesi (Ue, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia del Nord, Turchia, Serbia, Svizzera, Georgia e Ucraina). Sul sito eurodesk.eu sono disponibili centinaia di opportunità di volontariato, borse di studio, tirocini, eventi e iniziative varie.

Per partecipare al sondaggio è necessario avere un’età compresa tra i 13 e i 35 anni, e vivere in uno degli Stati membri della Ue o in uno dei Paesi (elencati sopra) in cui Eurodesk è presente. L’indagine viene tradotta in tutte le lingue utilizzando l’intelligenza artificiale, perciò il testo tradotto potrebbe non essere perfetto: si consiglia, quindi, di usare la versione in inglese. Il sondaggio dura circa 30 minuti e, ogni settimana fino al 12 novembre, uno dei partecipanti vincerà un voucher di 50 euro.

L’obiettivo è conoscere l’opinione dei giovani europei, indipendentemente dal fatto se uno ha già avuto un’esperienza all’estero o meno.

Per ’esperienza di mobilità’ si intende qualsiasi esperienza di formazione o lavoro in un paese straniero. Può trattarsi di un semestre universitario all’estero, una partecipazione a un seminario o a un corso di formazione, uno scambio di giovani, un programma di volontariato all’estero o un lavoro in un altro paese. Il sondaggio è disponibile sul sito survey.eurodesk.eu/it/.

a cura di Fruzsina Szikszai