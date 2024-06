"Non sono un influencer sono un fotografo"

"Cammino 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì – racconta Edoardo Girardin - poi il sabato e la domenica scelgo i video, bisogna montarli e pubblicarli". I suoi video su TikTok e Instagram hanno milioni di visualizzazioni.

Prima di diventare un ’influencer’, Edoardo era solo un ventenne con la passione per la fotografia. Ma perché macinare chilometri per fare una foto? "Voglio far passare il messaggio che in questo mondo c’è gente bella".

Edoardo ogni volta va in cerca della persona giusta da fotografare: un volto interessante, ma anche una storia da raccontare. "Buongiorno, mi chiamo Edoardo, sono un fotografo e vado in giro per l’Italia a fare fotografie a persone sconosciute". Esordisce così quando trova il soggetto giusto. "È come se loro scegliessero me, c’è quasi un’intesa. Ho incontrato tante persone fantastiche".

a cura di Maurizio Costanzo