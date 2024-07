ACI Ready2Go di Portoferraio offre lezioni di guida gratuite per persone con gravi patologie o in difficoltà. Questa iniziativa è supportata dall’Automobile Club Livorno, che regalerà un anno di tesseramento gratuito con la tessera ‘Aci Club’ ai nuovi iscritti. L’idea, promossa da Paola del Bruno, ha sottolineato l’importanza di aiutare chi, per motivi di salute o altre difficoltà, ha dovuto sospendere la guida, per ritrovare indipendenza e sicurezza. Gli istruttori, altamente qualificati, utilizzano moduli integrativi sulla guida sicura e un simulatore di guida VR di ultima generazione. Questo permette un’immersione realistica in vari scenari urbani, autostradali e del centro di Guida Sicura Aci-Sara. Il numero delle lezioni offerte proseguiranno fino al raggiungimento di un’idonea preparazione.