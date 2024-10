Il festival del digitale. Un mondo di carriere

Incoraggiare la futura generazione di imprenditori digitali, rendendoli sempre più consapevoli delle opportunità offerte dalla rete e supportandoli nei loro progetti con un metodo concreto ed efficace. Questo l’obiettivo di Marketers, la più grande community di imprenditori digitali in Italia, che ha organizzato Marketers World, evento per i professionisti del marketing e dell’imprenditoria. Giunto alla sua quinta edizione, si terrà dal 18 al 20 ottobre presso il Palacongressi di Rimini.

La selezione degli speaker non tiene conto solo della notorietà ma piuttosto della forte volontà di condividere storie tangibili e ispiratrici. Tra gli speaker ci saranno nomi di rilievo come Paolo Borzacchiello, autore, divulgatore, consulente; Giulia Lamarca, psicologa, formatrice aziendale, content creator; Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, imprenditore; Nicoletta Romanazzi, mental coach specializzata in sport coaching e top performance; Bianca Arrighini e Livia Viganò, fondatrici di Factanza Media; Iacopo Pelagatti, copywriter, creativo e imprenditore; Federica Portentoso (A Wild Mind), creativa, appassionata alla libertà mentale; Arlinda Laska, founder di Donna In Carriera; Roberto Ricotta, content creator e videomaker; Mr Nobody, YouTuber, autore, podcaster e viaggiatore seriale.

Fondata da Dario Vignali, inserito nella lista Forbes dei 30 under 30 più influenti d’Italia nel 2018, e dal suo socio Luca Ferrari, Marketers è ormai una realtà consolidata nel panorama digitale. "Fin dalla sua creazione, il Marketers World mantiene il proprio evento lontano dal modello di una fiera, preferendo e concentrandosi su contenuti formativi ed esperienze di valore. Ciascuno speaker – spiega Ferrari, l’organizzatore dell’evento – è invitato non per mere opportunità di mercato, ma perché condivide la visione e vogliono ispirare la community". Gli interventi sul mondo del copywriting, dell’intelligenza artificiale, della creazione e gestione di community, del personal branding, dell’advertising, dell’imprenditoria e del business, ma anche sulla crescita personale.

a cura di Maurizio Costanzo